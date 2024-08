Serie A, Dybala riflette sull’offerta faraonica dall’Arabia

Paulo Dybala starebbe valutando l'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita: nelle prossime ore il calciatore deciderà se lasciare la Serie A

Quello di Paulo Dybala sarà un Ferragosto di riflessione. Nelle ultime ore, dall’Arabia Saudita sarebbe pervenuta per lui un offerta monstre d’ingaggio, che in realtà seguirebbe una proposta già rifiutata non molti giorni indietro. Dal canto suo, la Roma non desidererebbe opporsi all’eventualità di perdere il calciatore argentino di fronte a offerte d’ingaggio impareggiabili. La decisione spetterebbe dunque al calciatore, che mai sarebbe stato così vicino ad abbandonare la Serie A.

Ore decisive per Dybala

Rispetto alla precedente proposta, questa volta i dubbi di Dybala sarebbero dovuti alla centralità del calciatore nel progetto della Roma. I capitolini, che in questo calciomercato paiono essersi rinforzati dalla cintola in su, sembrerebbero non disdegnare il fatto di liberarsi dell’ingaggio dell’argentino. Di fronte ai dubbi del calciatore, dall’Arabia Saudita l’offerta di contratto si sarebbe ulteriormente impennata, passando da 15 a 20 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta che farebbe sempre più vacillare il calciatore.