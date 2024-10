Serie A, D’Aversa: “All’Empoli ci sono tanti giovani forti”

Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha parlato della sua squadra, tra le rivelazioni positive dell'avvio del campionato di Serie A

Intervistato per il Corriere della Sera, Roberto D’Aversa ha parlato dell’ottimo avvio di stagione in Serie A dell’Empoli. Ecco le sue parole: “Ci sono tanti giovani forti. Solo da noi Fazzini, Viti, Colombo, Esposito, Pellegri. Ma farli giocare è sempre difficile. A noi allenatori vengono chiesti punti e questo ci spaventa. Lecce? Quando sono rientrato a casa, Claudia, mia moglie, mi ha guardato: “Ma cosa hai fatto?”. Poi subito dopo: “Ormai è successo, rialzati e vai avanti”. Sono stato molto fortunato a incontrarla. Passo poco tempo in famiglia, l’artefice della buona educazione dei miei figli è lei. Li porta a scuola, li accompagna a fare sport. Forse non glielo ho detto abbastanza, ma lei sa l’importanza che ha nella mia vita e nella loro. Gliene sarò per sempre grato”.

D’Aversa: “Conte partecipa solo per vincere”

Successivamente, il tecnico ha parlato del collega alla guida del Napoli, Antonio Conte: “É il migliore a ricostruire, lo dice la sua storia. Lui non vuole partecipare, vuole vincere. Lo può fare, perché ha una squadra forte e non ha le coppe. Non me ne voglia il mio amico Inzaghi, ma faccio il tifo per Antonio”.