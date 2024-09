Serie A, la classifica dopo 4 giornate: Udinese in testa, Juve a 8 punti - JuveNews.eu

La classifica della Serie A 2024-25 dopo le prime quattro giornate: Udinese in testa in solitaria, Juve a due punti di distanza

Con la vittoria della Lazio sul Verona è terminata la quarta giornata di Serie A. A sorpresa sola in testa alla classifica del campionato italiano con 10 punti c’è l’Udinese, che guarda tutti dall’alto in basso. La squadra di Runjaic fin qui non ha mai perso e ha conquistato tre vittorie e un pareggio, con 7 gol fatti e solo 4 subiti. Seguono il Napoli di Conte a 9 punti e poi Inter, Juve e Torino a 8. Sesto posto per la Lazio con 7 punti, con a ruota Verona, Empoli e Atalanta a 6. Continuano a deludere Fiorentina e Roma, ferme a 3 punti, mentre il Milan grazie alla vittoria contro il Venezia è salito a 5 punti. In fondo alla classifica Cagliari (2), Como (2) e Venezia (1). Di seguito tutta la classifica completa:

Udinese 10

Napoli 9

Inter 8

Juventus 8

Torino 8

Lazio 7

Hellas Verona 6

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2

Como 2

Venezia 1

Serie A, il percorso della Juve fin qui

Analizzando nel dettaglio il percorso della Juve fin qui, i bianconeri possono dirsi tutto sommato soddisfatti. La squadra di Motta è ancora imbattuta e non ha mai subito gol e in più la vetta della classifica dista soltanto due punti. Ora bisognerà migliorare la fase offensiva: gli 0 gol nelle ultime due partite giocate sono un campanello d’allarme.