Serie A, Chiarugi: “La Fiorentina gira attorno a Kean”

Chiarugi ha parlato dell'impatto in Serie A con la Fiorentina di Kean: per l'ex calciatore, la punta sarebbe centrale nel gioco della squadra

Intervistato per 1 Football Club, Luciano Chiarugi ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, e del suo impatto in Serie A con la maglia viola dell’ex Juventus. Ecco le sue parole: “Sta facendo molto bene, è in una condizione ottimale. Ha una bella grinta, voglia di emergere da un momento di grande difficoltà. La Fiorentina gira intorno a Kean, che sta trascinando la squadra in modo splendido. Ha un grande fisico, è molto atletico, è uno degli attaccanti migliori che abbiamo in Italia. Il suo problema è la continuità. Non si spiega perché il giocatore abbia questa discontinuità. In questo momento, se la Fiorentina trova la quadra giusta (cosa su cui sta lavorando molto Palladino), credo che Kean può essere un trascinatore davvero importante. Al momento sta facendo una grande differenza”.

Chiarugi: “Conte già entrato nella testa dei giocatori”

A proposito di ex Juve, Chiarugi ha poi parlato dell’attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte: “Il Napoli ha cambiato subito pagina in maniera splendida. Conte è bravissimo ad entrare subito nella testa dei giocatori. Inoltre, il Napoli ha un parco giocatori davvero speciale, basta considerare che Neres sta facendo la panchina. Credo che Conte lo abbia già detto, tenere un giocatore così, sacrificato, in panchina è per pochi, pochi se lo possono permettere. Quindi il Napoli merita di stare lì dov’è adesso”.