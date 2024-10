Ex Juve, Lucarelli: “Kean può diventare una punta devastante”

Cristiano Lucarelli ha parlato dell'ex centravanti della Juve, Moise Kean: per l'ex calciatore, la punta può diventare un grande centravanti

Intervistato per Tmw, Cristiano Lucarelli ha parlato dell’ex attaccante della Juventus, oggi alla Fiorentina, Moise Kean. Ecco le sue parole: “L’ho visto anche contro il Milan, se riesce a trovare concretezza negli ultimi 20 metri è un giocatore devastante per le caratteristiche fisiche che ha, per la forza fisica che ha, per la velocità che ha. Dopo Fiorentina-Milan, dovranno cambiare la traversa della porta sotto la Fiesole dopo la sassata impressionante che ha tirato… E’ un generoso, gli va riconosciuto, ma è chiaro che se riuscisse a concretizzare un po’ di più tutte le possibilità che ha in partita sicuramente può diventare un top player”.

Lucarelli: “Dovbyk e Castellanos hanno potenzialità”

L’ex calciatore ha poi parlato dei centravanti di Roma e Lazio, Dovbyk e Castellanos: “Troppe volte in passato in Italia ci siamo lasciati andare a paragoni dopo poche prestazioni. Un giocatore per essere valutato nel miglior modo possibile secondo me deve fare almeno un campionato in Italia. Poi alla fine si possono tirare le somme sul reale potenziale di un calciatore. Questi due calciatori hanno dimostrato di avere delle potenzialità, poi la differenza tra un campione e buon giocatore sta in quante volte durante l’arco di 38 partite riesce a dimostrare il proprio valore”.