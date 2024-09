Pallone d’Oro, i candidati: 5 giocatori di Serie A ma 0 della Juve

Tutti i candidati per la vittoria del Pallone d'Oro 2024: ci sono ben cinque giocatori di Serie A ma zero della Juve

Come ogni anno France Football decreterà il vincitore del Pallone d’Oro, il premio più prestigioso del mondo del calcio. Quello del 2024 sarà di certo una premiazione particolare visto che nella lista dei finalisti per la prima volta dopo anni non sono presenti nè Messi nè Cristiano Ronaldo. Ci sono però ben 5 giocatori del campionato italiano di Serie A: i nuovi acquisti della Roma Dovbyk e Hummels, gli interisti Calhanoglu e Lautaro Martinez e l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman. Non sono presenti giocatori della Juve.

Candidati Pallone d’Oro: la lista completa

Ma chi sono i favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro 2024? Da Bellingham a Haaland, passando per Mbappe e Yamal: ora che Messi e Ronaldo sono fuori dai giochi sono tanti i pretendenti al titolo. Bisognerà aspettare le votazioni ufficiali per scoprirlo. Nel frattempo di seguito ecco la lista completa con tutti i candidati.

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Federico Valverde

Emiliano Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbyk

Toni Kroos

Vinicius Jr

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Delcan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Calhanoglu

William Saliba

Kylian Mbappé

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rudiger

Alejandro Grimaldo