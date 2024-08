Serie A, Lautaro ha rinnovato l’Inter: contratto fino al 2029

L'Inter ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: il comunicato e le parole dell'attaccante argentino

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Ecco il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029“.

Serie A, rinnovo di contratto per Lautaro con l’Inter

Su Instagram l’attaccante argentino ha poi scritto: “Cari nerazzurri i nostri cuori continueranno a battere insieme. Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con la nostra Inter e sono orgoglioso di avere il privilegio di continuare ad indossare la fascia di capitano per difendere i nostri colori come ho sempre fatto sin dal giorno in cui sono arrivato a Milano. Ci aspetta una stagione lunga e abbiamo bisogno di tutti voi. Grazie mille per il supporto, l’affetto e l’amore che mi avete sempre dimostrato. Ci vediamo presto. Lautaro”.