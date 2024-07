Nazionale, Buffon riflette sulle dimissioni da capo delegazione

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, starebbe pensando in queste ore se rassegnare le dimissioni dalla sua carica

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’esperienza di Gianluigi Buffon, ex storico portiere della Juventus, come capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prova complessiva molto negativa dell’Italia ad Euro2024 lo avrebbe responsabilizzato molto. Buffon sarebbe pronto a farsi da parte per lanciare un segnale in questo senso.

Le riflessioni di Buffon

Un aspetto che avrebbe colpito negativamente l’ex portiere della Juventus sarebbe lo scarso impatto che sentirebbe di aver lasciato ai giocatori della spedizione azzurra. Inoltre, Buffon vorrebbe maggiori rassicurazioni sull’impegno della Federazione per cambiare le sorti del futuro dell’Italia e i progetti concreti in essere perché questo avvenga. Dopodichè, l’ex bianconero darà la sua risposta definitiva.