Buffon: “Ieri abbiamo avuto della risposte. Su Donnarumma…”

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla Nazionale, parlando anche del match con la Spagna.

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sulla Nazionale. Ecco le sue parole sul match di ieri: “Alcune volte è più facile la gestione della sconfitta che non della vittoria. Secondo me ieri abbiamo avuto delle risposte, al di là che possano esser state negative. E queste risposte fanno sì che quel foglio di punti interrogativi cominci a riempirsi e qualche punto interrogativo emerge. Se dopo l’Albania pensavamo di valere nove, dopo la gara di ieri non puoi pensare di valere quattro. Probabilmente la ragione è nel mezzo e noi dobbiamo trovare il nostro livello per competere già da lunedì”.