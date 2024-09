Maldini: "Serie A tra i top 3 campionati. Scudetto? Inter più attrezzata" - JuveNews.eu

Intervenuto da Coverciano l'ex difensore del Milan Paolo Maldini ha parlato della lotta scudetto in Serie A

Inter, Juve, Milan, Atalanta, Napoli e non solo: da quando è terminato il dominio bianconero in Serie A il campionato italiano è diventato molto più competitivo, con tante squadre ogni anno in lotta per il titolo. Ora dopo un’estate di rivoluzione e rinforzi di livello la Vecchia Signora con Thiago Motta vuole tornare ai vertici del calcio italiano ma per il momento l’impressione è che i nerazzurri di Inzaghi abbiano ancora un qualcosina in più.

Serie A, la parole di Maldini sulla lotta scudetto

Intervenuto da Coverciano l’ex difensore del Milan Paolo Maldini ha detto: “È un campionato forse non troppo considerato, ma a livello tattico, tecnico e di conoscenza è senza dubbio in top 3, è chiarissimo. L’Inter è la squadra più attrezzata, ci sono stati tanti cambiamenti nelle altre squadre, che necessiteranno probabilmente di un po’ di tempo. Scudetto? Il Milan è arrivato secondo quindi è un’altra candidata, la Juventus senza dubbio, il Napoli, la Roma ha fatto un ottimo mercato. Sono sempre quelle le squadre che combatteranno per la vittoria finale”. Anche secondo la leggenda rossonera, quindi, l’Inter è favorita per lo scudetto ma la vittoria è tutto tranne che scontata.