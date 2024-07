Lega Serie A, tutte le novità sui diritti TV: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui diritti TV del campionato Primavera di calcio.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui diritti TV. Ecco il comunicato: “È disponibile, nella sezione del sito di Lega Serie A: “Documentazione/Documenti/Procedure Competitive Diritti Audiovisivi Domestici”, la comunicazione relativa all’assegnazione del Pacchetto Dirette in Chiaro e/o A Pagamento dell’Invito a presentare offerte riservata agli Operatori della comunicazione per i Diritti Audiovisivi del Campionato Primavera 1, della Coppa Italia Primavera e della Supercoppa Primavera da disputarsi nelle Stagioni Sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Che l’Assemblea riunitasi in data 26 luglio 2024 ha deliberato, in esito alla fase di Trattativa Privata, l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi del Pacchetto Dirette In Chiaro e/o A Pagamento del Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera alla società Italia Sport Communication S.r.l..”.