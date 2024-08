Serie A, in attesa del Venezia il Torino annuncia un difensore

Il Torino sarà impegnato in Serie A contro il Venezia: intanto sul calciomercato arriva la notizia dell'ufficializzazione di un difensore

Inter-Atalanta e Venezia-Torino saranno due anticipi particolari della Serie A 2024/25. Infatti, i due incontri si disputeranno mentre in sede di calciomercato impazzano le ultime ore frenetiche di trattative. Per quanto riguarda il secondo match, i granata si sono portati avanti annunciando l’acquisto di Sebastian Walukiewicz dall’Empoli.

La nota del club

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Empoli Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Walukiewicz è nato a Gorzów Wielkopolski, in Polonia, il 5 aprile 2000. Inizia nel vivaio dell’MKP Gorzów Wielkopolski per poi passare al Legia Varsavia con cui vince per due volte il campionato Under 19. Nel 2017 approda al Pogon Stettino dove fa il suo esordio in Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco, nel match con il Legia Varsavia. Nella stagione seguente totalizza 29 presenze, realizzando una rete. A gennaio 2019 viene acquistato dal Cagliari che lo lascia in prestito al club polacco fino al termine della stagione. L’esordio in Serie A avviene nella sfida con la Juventus del 6 gennaio 2020: in tre anni con il Cagliari gioca 45 partite. L’1 settembre 2022 passa all’Empoli, dove colleziona 40 presenze comprese le due partite da titolare in questo campionato. Walukiewicz vanta esperienze in tutte le nazionali giovanili e 4 presenze con quella maggiore (di cui una in Uefa Nations League contro l’Italia) con una rete, ed ha fatto parte della Polonia che ha partecipato ai recenti campionati Europei. Tutto il Torino Football Club accoglie Sebastian Walukiewicz con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.