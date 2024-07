Lega Serie A, venerdì l’Inter presenterà la stagione

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'Inter, parlando anche della prossima stagione.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’Inter. Ecco il comunicato: “Venerdì 12 luglio alle ore 17:00, presso l`Inter HQ, il Presidente e CEO Sport dell`Inter Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2024/2025. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite l`apposita sezione della piattaforma Inter Media Accreditation, secondo le tempistiche specificate sulla stessa. I posti a disposizione verranno assegnati fino a esaurimento, dando priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster, in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l`accesso a fotografi e operatori televisivi. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club”.