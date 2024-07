Nasce il consorzio della Lega Serie A Futsal: il comunicato

Svolta nel mondo del calcio a 5: è nato il Consorzio Lega Futsal Serie A. Il comunicato ufficiale e tutte le novità

È nato il Consorzio Lega Futsal Serie A. Ecco il comunicato: “Svolta storica nel Futsal italiano: nasce il “CONSORZIO LEGA FUTSAL SERIE A”. Un consorzio che, negli intendimenti dei promotori, punta alla creazione di una Lega Serie A Futsal autonoma. Un Consorzio che, al tempo stesso, vuole promuovere e valorizzare le attività delle squadre che militano attualmente nella massima divisione nazionale. Un soggetto attivo, quindi, nel meccanismo di funzionamento del principale torneo nazionale di Calcio a 5″.

Serie A Futsal: il comunicato

“A tal proposito, tutti i partecipanti alla prima riunione del “CONSORZIO LEGA FUTSAL SERIE A” hanno sottolineato l’importanza di questa giornata che rappresenta un punto di partenza per una spinta alla riorganizzazione del Futsal italiano, sia a livello sportivo sia di marketing. Il Consorzio nasce da un accordo storico tra i presidenti di 13 delle 16 squadre della Serie A Futsal 2024-2025. Le società, che hanno deciso di unirsi per valorizzare il mondo del Calcio a 5, si sono dotate di una struttura in grado di rispondere alle sfide della comunicazione, del marketing e degli aspetti legali. Il Consorzio ha eletto presidente Gianfilippo Valentini, esperto in organizzazione aziendale e comunicazione sportiva, che ha presieduto la prima riunione ufficiale. I primi obiettivi della neonata struttura includono la richiesta di un incontro con il presidente della Divisione Calcio a 5 per ribadire le priorità delle squadre di Serie A e la presentazione ufficiale del Consorzio Lega Serie A Futsal con il lancio del nuovo sito web (www.consorziolegaserieafutsal.it), strumento fondamentale per le attività di comunicazione e relativi account social”, ha concluso.