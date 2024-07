Juventus Next Gen, il calendario delle amichevoli: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle amichevoli della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus Next Gen, inserita per la prima volta nel girone C di Serie C, inizierà il suo campionato nel weekend del 25 agosto sfidando l’Audace Cerignola, ma sarà già impegnata con il primo incontro ufficiale con il turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C: l’appuntamento è per l’11 agosto alle 18 contro la Giana Erminio. IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI DELLA JUVENTUS NEXT GEN Prima di queste prime gare ufficiali della stagione, saranno tre le sfide amichevoli a cui la Juventus Next Gen prenderà parte – di cui riportiamo di seguito il calendario: Sabato 27 luglio, ore 10:30 | Juventus Next Gen-Pro Vercelli | Allianz Training Center – Vinovo (una partita che non sarà aperto al pubblico) Sabato 3 agosto, ore 18:00 | Catanzaro-Juventus Next Gen | Stadio Ernesto Brunod – Chatillon (AO) Martedì 6 agosto – ore 18:30 | Juventus-Juventus Next Gen | Allianz Stadium – Torino”.