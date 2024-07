Lega Serie A, l’approfondimento sulla rosa dell’Udinese

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla rosa dell'Udinese, toccando diversi temi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’Udinese. Ecco il comunicato: “SITUAZIONE Primo obiettivo: provare a non salvarsi all`ultima giornata. L`Udinese dopo essere riuscita a mantenere la categoria lo scorso anno, riparte con la voglia di tornare in alto e magari di poter stare stabilmente a metà classifica. Negli ultimi unici anni il miglior piazzamento è stato il dodicesimo posto, ma i tifosi sognano di poter tornare ai fasti dell`epoca di Di Natale quando i friulani facevano paura in Italia e in Europa. ALLENATORE Dopo una breve carriera da calciatore interrotta da u brutto infortunio, Kosta Runjaic ha cominciato ad allenare, debuttando come primo allenatore alla guida del Darmstadt nel 2010, per poi guidare Duisburg, Kaiserslautern, Moncaco 1860, Pogon Stettino e infine Legia Varsavia con cui ha vinto Coppa e Supercoppa polacca: risultati che hanno convinto l`Udinese a puntare su di lui per i prossimi due campionati. ESTATE Dopo i testi atletici al Bluenergy Stadium e le prime sedute al centro sportivo Dino Bruseschi, l`Udinese si è spostata per il secondo anno consecutivo a Bad Kleinkirchheim in Austria, dove rimarrà fino a fine mese, per lavorare in vista dell`inizio della stagione che comincerà ufficialmente Venerdì 9 agosto con i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa. Intanto èstato acquistato il cileno Damian Pizarro, classe 2005 che nell`ultima stagione ha messo a referto 5 gol con la maglia del Colo Colo”.