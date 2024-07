Cioffi sull’Udinese: “Abbiamo battuto tante big, anche la Juve”

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria con i bianconeri.

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Sono mancati punti proprio quando dovevamo e potevamo farli. Parliamo di una squadra che ha battuto Juventus, Milan e Lazio a Torino, Milano e Roma, che ha dato 3-0 al Bologna e poi però è stata ripresa nei minuti finali in partite più abbordabili. La situazione di classifica ha pesato. Grazie alla famiglia Pozzo, Udine ha vissuto e visto un calcio e dei calciatori di alto livello, non è facile per un ambiente così ricco di storia compattarsi e lottare per la salvezza anche se il mantenimento della categoria, soprattutto nel calcio moderno, è il bene più prezioso anche dal punto di vista economico. Ricordo per esempio che col Cagliari potevamo stravincere, alla fine abbiamo pareggiato rischiando di perdere. Giocatori più esperti, magari anche con meno talento, avrebbero gestito diversamente la situazione. Comunque c’è sempre qualcosa da imparare e da non rifare, anche quando le cose vanno bene”.