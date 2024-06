Lega Serie A, 28 anni fa il gol del secolo di Diego Maradona

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul gol del secolo di Diego Maradona, dopo 28 anni.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul gol del secolo di Maradona. Ecco il comunicato: "1986: Diego Maradona diventa immortale segnando una doppietta allo stadio Azteca di Città del Messico contro l'Inghilterra nei quarti dei Mondiali 86′: il primo gol viene realizzato "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios", il secondo, "Il Gol del Secolo", è una cavalcata di 60 metri (in 10 secondi) in cui "El Pibe de Oro" salta 5 avversari prima di depositare in rete il gol del definitivo 2-0 (l'Argentina vincerà poi 2-1).