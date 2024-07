Lega Serie A, tutti gli appuntamenti di oggi: l’agenda

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota con tutti gli appuntamenti e le ricorrenze di oggi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti di oggi. Ecco il comunicato: “Uefa Euro 2024, finale, Berlino, ore 21.00 Spagna-Inghilterra ACCADDE OGGI 1894: nasceva Alberto Picco, scomparso durante la prima Guerra Mondiale nel 1915. A lui è dedicato, dal 1919, lo stadio della città di La Spezia. 2001: il Brescia debutta nelle coppe europee. In coppa Intertoto le “rondinelle” al “Rigamonti” superarono 2-1 gli ungheresi del Tatabanya, con reti di Salgado al 22’, Guana al 30’ e Tuske al 32’. DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) RADIO TV SERIE A CON RDS WEEK END: contenitore estivo per rivivere le gesta dei protagonisti dell’ultimo campionato e cominciare a pensare a quelli del prossimo, con collegamenti, ospiti e l’interazione con il pubblico TANTI AUGURI! 2001: buon compleanno Federico Brancolini (Lecce), 23 anni”.