Juventus, gli appuntamenti delle prime tre giornate

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle date e gli orari delle prime tre partite di campionato. I bianconeri affronteranno prima il Como in casa, di lunedì, e poi l’Hellas fuori casa, sempre nel monday night. Per chiudere il tris di gara prima della sosta, la Vecchia Signora sfiderà la Roma domenica 1 settembre. Ecco il comunicato con tutti gli appuntamenti per Madama: “La Lega Serie A ha ufficializzato data e ora delle prime tre giornate del prossimo campionato LE PRIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO 1ª GIORNATA Juventus-Como – Lunedì 19 agosto, 20.45 2ª GIORNATA Hellas Verona-Juventus – Lunedì 26 agosto, 20.45 3ª GIORNATA Juventus-Roma – Domenica 1 settembre, ore 20.45”.