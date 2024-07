Lega Serie A, Immobile dice addio alla Lazio

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Immobile, calciatore che ha detto addio alla Lazio.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Lazio. Ecco il comunicato: “È la fine di un’era per il calcio italiano e per la Lazio in particolare. Ciro Immobile, il miglior marcatore della storia del club capitolino, ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua carriera e di trasferirsi in Turchia per vestire la maglia del Besiktas. L’attaccante campano diventa così il terzo calciatore italiano a giocare per i bianconeri di Istanbul, dopo Federico Giunti e Matteo Ferrari. Immobile lascia alle spalle un’eredità importante, maturata in 13 stagioni di Serie A, con 201 gol realizzati. Un bottino che lo rende l’8° miglior marcatore nella storia del massimo campionato italiano e il primo tra i calciatori ancora in attività. Per celebrare la sua 200ª rete nel torneo, abbiamo raccolto tutti i record e i numeri della sua straordinaria carriera in Serie A”.