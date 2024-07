Lega Serie A, l’approfondimento sulla squadra dell’Empoli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull'Empoli, parlando anche della rosa dei toscani.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sull’Empoli. Ecco il comunicato: “A poco più di un mese dall`inizio della Serie A Enilive scopriamo squadra per squadra cosa ci aspetta in questa stagione. SITUAZIONE Per il quarto anno consecutivo l`Empoli potrà giocare in Serie A: i toscani grazie alla salvezza ottenuta nell`ultimo minuto dell`ultima giornata lo scorso anno, si ripresentano ai nastri di partenza per consolidare ulteriormente la categoria, magari provando a raggiungere l`obiettivo con più tranquillità come accaduto negli anni precedenti (due quattordicesimi posti). Per la squadra del presidente Corsi sarà quasi un anno zero, visto che sono cambiati sia il direttore sportivo, Roberto Gemmi, sia l`allenatore, Roberto d`Aversa. ALLENATORE L`Empoli riparte da Roberto D`Aversa. Dopo la travagliata scorsa stagione con gli avvicendamenti di Paolo Zanetti, Aurelio Andreazzoli e Davide Nicola, capace di portare in porto la salvezza, i toscani si sono affidati all`allenatore quarantottenne per andare alla ricerca della tranquillità mancata a tratti nel 2023/24. Stesso obiettivo dell`allenatore, esonerato nelle ultime due esperienze con Lecce (squadra virtualmente salva al quindicesimo posto) e Sampdoria (squadra virtualmente salva al sedicesimo), dopo l`entusiasmante cavalcata col Parma, portato in tre anni dalla Serie C alla Serie A. ESTATE Dopo il raduno ad Empoli, al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il pre-campionato degli azzurri proseguirà in Alto Adige: giovedì 18 la squadra partirà alla volta di Bressanone e si allenerà a Naz-Sciaves fino a venerdì 26 luglio, per poi tornare in Toscana. In attesa di riabbracciare i nazionali Cacace, Ismajli, Walukiewciz e Stojanovic, gli azzurri, salutato Luperto, hanno blindato Grassi e Pezzella, freschi di rinnovo”.