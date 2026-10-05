L’Italia torna in campo questa sera per l’ultimo appuntamento della sosta di ottobre. Gli Azzurri di Roberto Mancini affrontano la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, con calcio d’inizio alle 20:45. La sfida è valida per la quarta giornata della fase a gironi della Nations League 2026/27 e rappresenta un passaggio importante per la classifica del Gruppo A1.

La Nazionale arriva all’appuntamento con maggiore fiducia dopo aver cambiato marcia nelle ultime due partite. Dopo la sconfitta contro il Belgio all’esordio, l’Italia ha infatti conquistato una netta vittoria per 4-1 in Turchia e ha poi strappato un prezioso pareggio per 1-1 contro la Francia allo Stade de France.

Italia-Turchia, in palio punti pesanti

La partita di questa sera rappresenta la prima giornata di ritorno del girone. La classifica vede la Francia al comando con 7 punti, il Belgio secondo a quota 6, l’Italia terza con 4 e la Turchia ancora ferma a zero. Gli Azzurri hanno quindi la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni e rendere ancora più interessante il finale del raggruppamento.

Di fronte ci sarà però una Turchia che ha bisogno di una reazione dopo il pesante ko rimediato contro il Belgio. Montella conosce bene il calcio italiano e proverà a mettere in difficoltà una Nazionale che, proprio contro la sua squadra, ha ottenuto il risultato più convincente della nuova gestione.

Mancini cerca conferme

Per Roberto Mancini sarà soprattutto una prova di continuità. Il pareggio ottenuto in Francia ha dato indicazioni positive, soprattutto per personalità e capacità di soffrire nei momenti più delicati della partita. Ora l’obiettivo sarà confermare quei progressi davanti al pubblico italiano.

Il calendario ravvicinato ha imposto una gestione particolare del gruppo, con quattro partite di Nations League concentrate in undici giorni. Dopo Belgio, Turchia e Francia, gli Azzurri chiuderanno questa finestra proprio contro la selezione di Montella.

Dove vedere Italia-Turchia

La sfida del Dall’Ara inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming disponibile su RaiPlay.

L’Italia va quindi a caccia di un altro risultato positivo per chiudere nel migliore dei modi la sosta e rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni nella Nations League.