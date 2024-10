Mercato Juve, cinque osservati speciali in Italia-Belgio: la lista di Giuntoli - JuveNews.eu

Giuntoli si prepara a osservare da vicino cinque giocatori di Italia-Belgio: sono nel mirino della Juve in ottica mercato

Questa sera l’Italia scenderà in campo contro il Belgio, match valido per i gironi di Nations League. Per la squadra di Spalletti sarà una partita molto importante ma altrettanto lo sarà anche per la Juve. Sugli spalti dell’Olimpico di Roma, infatti, ci sarà anche Cristiano Giuntoli, pronto a osservare da vicino cinque obiettivi di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel mirino del Football Director della Vecchia Signora ci sono Openda del Lipsia, Lukebakio del Siviglia, Daniel Maldini del Monza, Debast dello Sporting e Faes del Leicester.

Mercato Juve, Giuntoli segue cinque giocatori

La priorità della Juve in vista del prossimo mercato di gennaio è quella di potenziare la squadra con un difensore centrale che possa sopperire all’infortunio di Bremer e di un attaccante di riserva. Difficile quindi che i bianconeri possano prendere un giocatore di grande talento come Openda, che potrebbe però diventare un nome interessante a giugno nel caso in cui Vlahovic dovesse essere venduto. Maldini e Lukebakio sono invece noi interessanti per la trequarti mentre Debast e Faes potrebbe essere presi in considerazione per potenziare la difesa. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma Giuntoli è pronto a guardarli da vicino: occhi su Italia-Belgio.