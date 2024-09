Commisso: “Abbiamo venduto Chiesa a 60 milioni, la Juve a 12…”

Le parole del presidente della Fiorentina Commisso sulle cessioni alla Juve di Chiesa e Vlahovic: "Venduti, ma alle nostre condizioni"

La rivalità tra Juve e Fiorentina è ormai storica e va avanti da quando Roberto Baggio decise di lasciare Firenze per trasferirsi a Torino. Quell’addio è una ferita aperta che non è mai stata del tutto superata, peggiorata da alcuni colpi di mercato degli ultimi anni. Bernardeschi, ma soprattutto Chiesa e Vlahovic. Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente viola Rocco Commisso ha spiegato: “Loro hanno fatto delle scelte, noi abbiamo ottenuto il massimo guadagno. Io volevo tenere Vlahovic, ma col suo agente era impossibile trovare un accordo. Quando sono arrivato, Chiesa era già stato venduto alla Juve e io l’ho trattenuto. Lui però voleva andare via e gli ho promesso che l’hanno successivo sarebbe stato ceduto. Ma alle nostre condizioni”.

Juve, le parole di Rocco Commisso sulle cessioni di Chiesa e Vlahovic

Il presidente della Fiorentina ha poi aggiunto: “Perchè proprio la Juve? Beh se è l’unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare… Abbiamo fatto un grande affare con Vlahovic, il più importante nei miei cinque anni. E guardi Chiesa: ho letto che è andato al Liverpool per 12 milioni. Noi lo abbiamo venduto per quasi 60… Chi ha fatto l’affare, gli altri o Rocco?“.