Juve, rinnovo Vlahovic: no a un altro caso Chiesa

La Juve lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic: l'obiettivo è evitare un altro caso come quello di Federico Chiesa

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato Federico Chiesa ha lasciato la Juve per trasferirsi al Liverpool. L’attaccante italiano aveva il contratto in scadenza e ha rifiutato il rinnovo e per questo i bianconeri non hanno potuto fare altro se non venderlo. Ora l’obiettivo della Vecchia Signora è fare in modo che non succeda altrettanto con Vlahovic.

Juve, il punto sul rinnovo di Vlahovic

La Juve crede in Vlahovic e per questo vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2028. Sarebbe una sorta di nono colpo di mercato, così da blindare il giocatore e “regalarlo” a Thiago Motta. Il vertice tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore è atteso tra fine mese e inizio ottobre. Staremo a vedere.