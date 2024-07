Casini sull’autonomia della Serie A: “Misura per il bene del sistema”

Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato del riforma per garantire l'autonomia alla Serie A dalla FIGC

Intervistato dal Corriere della Sera il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato del riforma per garantire l’autonomia alla Serie A dalla FIGC: “Avvierebbe finalmente un percorso di riequilibrio del sistema. Sarebbe riconosciuto un giusto ruolo al settore professionistico, con benefici per tutto il movimento di base, come la valorizzazione dei giovani e la tutela dei territori”.

Serie A, le parole del presidente Casini

“Siamo lieti dell’attenzione che hanno scelto di dare a questo tema il governo, con il ministro Abodi, e il Parlamento, in Senato con l’indagine conoscitiva che ci ha visto in audizione, e ora alla Camera con quest’emendamento di maggioranza. È una misura per il bene del sistema federale. Servono ora interventi immediati che migliorino il funzionamento delle istituzioni sportive, come tentano già di fare sia il decreto-legge Abodi in discussione, sia l’emendamento dell’Onorevole Mulè”, ha concluso.