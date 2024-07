Serie A, Nicola al Cagliari completa il quadro delle panchine

Con l'ufficializzazione di Nicola al Cagliari, tutte le squadre di Serie A, tra conferme e nuovi allenatori, hanno sistemato le panchine

L’ultima è stata quella di Davide Nicola che, dopo l’ennesimo miracolo salvezza, questa volta all‘Empoli, ha firmato un contratto biennale alla guida del Cagliari. L’impresa del mantenimento della Serie A non è infatti bastato al tecnico per trovare un accordo con il club toscano per il proseguimento insieme dell’avventura. Le divergenze sul progetto hanno spinto il tecnico a passare al timone della compagine sarda, lo stesso lasciato vacante dopo il ritiro (dalle squadre di club) di Claudio Ranieri. Al suo posto all’Empoli ci sarà Roberto D’Aversa che, dopo l’esonero a campionato in corso con il Lecce, riparte nuovamente dalla massima serie.

Serie A, roster degli allenatori al completo

Con Nicola, tutte le squadre della Serie A hanno finalmente un allenatore. In ordine di tempo, solo prima di Cagliari ed Empoli, era toccato al Venezia, promosso in massima categoria dopo la vittoria dei playoff promozione di B, scegliere la nuova guida tecnica. Con il passaggio di Paolo Vanoli al Torino dopo una lunga trattativa sulla clausola rescissoria, la guida è stata affidata a Eusebio Di Francesco, fresco dell’amara retrocessione nell’ultima giornata con il Frosinone. Gli ultimi cambi portano a 12 le novità sulle panchine della massima serie, con sole 8 conferme. Tra i nuovi, c’è il ritorno di Paulo Fonseca che, dopo l’esperienza negli scorsi anni alla Roma, torna in Italia per guidare il Milan. Nella giornata di oggi il tecnico sarà presentato nella conferenza stampa che darà avvio alla sua storia in rossonero.