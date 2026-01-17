Calcio in lutto, è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso

Lutto nel mondo del calcio. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è morto all'età di 76 anni. A comunicarlo è il club viola

Lutto nel mondo del calcio: il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è venuto a mancare all’età di 76 anni. È stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Membro della prestigiosa classifica Forbes 400, la sua carriera nel settore della televisione via cavo si è estesa per quasi 50 anni. Commisso lascia la moglie Catherine, con cui aveva tagliato il traguardo dei 50 anni di matrimonio, e i due figli Giuseppe e Marisa.