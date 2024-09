Bologna, Italiano: “Nessuna fretta con Ndoye e Holm”

Alla vigilia del prossimo match di Serie A, ha parlato l'allenatore del Bologna, Italiano, aggiornando sulle condizioni di Ndoye e Holm

Alla vigilia del match di Serie A contro il Como, ha parlato l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Oggi è stato il primo allenamento di Holm e Lucumi, il secondo di Ndoye. Importante ritrovarli visto il periodo che avremo davanti. Su Ndoye dovremo cercare di essere cauti, lo dovremo mettere dentro quando sarà al 100%, arriva da un po’ di allenamenti a parte, lo recuperiamo intanto però, sono contento. Pobega è qui da diversi giorni, sta crescendo anche lui. Sa attaccare l’area”.

Italiano: “Dallinga in crescita, Karlsson sta bene”

Il tecnico ha proseguito parlando del momento di altri singoli della rosa: “Domani inizia un bel tour de force, fatica, recupero e viaggi. Abbiamo un buon numero di giocatori, se riusciamo ad essere tutti coinvolti, più siamo meglio è per affrontare partita e partita. Dominguez e Karlsson sono giocatori importanti fanno parte della batteria degli esterni del Bologna. Dominguez ha un ottima condizione, arriva in un calcio diverso, lingua diversa, deve conoscere tutto ma sono rimasto stupito dalle sue qualità individuali. È un esterno puro. Sta crescendo Dallinga, molto diverso dall’inizio, vediamo domani cosa cercheremo di proporre, Dallinga ha già superato l’adattamento iniziale. Karlsson c’è rimasto male per l’esclusione, l’ho già visto motivato sereno e tranquillo però. Sa che deve e può far meglio rispetto alle partite con Napoli e Empoli, è un’arma, rispetto a come evolvono le partite può darci una mano ma sta a lui, la società ha speso molti quattrini per lui ed è stato fatto un investimento importante per lui”.