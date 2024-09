Serie A, Tardelli: "Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Roma, Milan e Atalanta così in basso - JuveNews.eu

Intervistato da La Stampa Marco Tardelli ha parlato della classifica del campionato italiano di Serie A: le sue parole

La pausa nazionali è terminata e domani ricomincerà ufficialmente la Serie A. Intervistato da La Stampa Marco Tardelli ha parlato della classifica del campionato italiano: “Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Roma, Milan e Atalanta così in basso e neanche di trovare Udinese e Torino con gli stessi punti di Inter e Juventus. Questa situazione secondo me è determinata anche dal mercato aperto durante il quale gli allenatori e le squadre sono un cantiere aperto. Ritengo che questa stagione sarà piena di sorprese essendo le grandi squadre oberate di appuntamenti e come sempre la stanchezza fisica e mentale non è amica del corpo”.