Pistocchi: “Juve per gran parte in controllo ma ci vuole fortuna”

Intervenuto su X il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la sconfitta della Juve in Supercoppa: le sue parole

Intervenuto su X il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la sconfitta della Juve in Supercoppa: “Il calcio è imprevedibile, come la vita. E, come nella vita, serve sempre un po’ di fortuna, quella che Fonseca non ha avuto. Così succede che la Juve vada avanti 1:0 con un gol di Yildiz (errore grave di Theo Hernandez) e sia per gran parte della gara in controllo del match. Conceicao mette Abraham e Musah, Motta toglie Vlahovic e Mbangula per Cambiaso e Nico Gonzalez, ma la gara rimane in equilibrio sino a quando Locatelli stende ingenuamente Pulisic in piena area, e lo stesso Pulisic trasforma il rigore per l’1:1. Adesso il Milan ci crede, e dopo 4’ uno sciagurato autogol di Gatti manda la Juve KO e il Milan in finale. Dove i rossoneri ritrovano l’Inter, per l’ennesimo derby che vale la Supercoppa”.

Juve, le parole di Motta

Motta al termine della partita ha detto: “Di sicuro non possiamo essere contenti dopo quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo. Anche nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione per chiudere la partita, ma non l’abbiamo fatto. Penso che il Milan abbia creato una sola occasione dove ha sbagliato Theo Hernandez, tutto il resto molto poco. Con molto poco abbiamo subito due gol. In una partita bisogna fare bene le due fasi, ma in una partita così soprattutto, con così poco, il Milan non può o non dovrebbe chiudere la partita in questo modo. Dovevamo farlo noi e non siamo stati capaci di farlo”.