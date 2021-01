Le pagelle di Juve-Genoa: Kulusevski prende per mano la Vecchia Signora

TORINO – Questa sera all’Allianz Stadium è andato in scena il primo turno di Coppa Italia per la Juventus che, ha ospitato il Genoa di Davide Ballardini. Quella scesa in campo è stata una Juve dimezzata, in vista del big match di domenica contro l’Inter che, tra infortunati e tournover, ha dato l’opportunità a molti Primavera di mettersi in mostra con la prima squadra. La partita è iniziata subito in discesa per i bianconeri che, al secondo minuto hanno trovato la via del gol grazie allo svedese ex Parma, Dejan Kulusevski, rivelatosi poi il migliore in campo dei suoi. Di seguito andiamo a vedere le pagelle con i voti assegnati ai bianconeri dalla nostra redazione.

BUFFON 6 – Nella prima frazione di gara non viene quasi mai chiamato in causa, solo ordinaria amministrazione. Incolpevole sul gol di Czyborra che, da pochi passi lo trafigge di testa in tuffo.

DEMIRAL 7 – Impeccabile la sua prova in fase difensiva, confermando ancora una volta di essere in forte crescita.

DRAGUSIN 6,5 – Gran bell’esordio dal primo minuto per il giovane difensore che, grazie alla collaborazione dell’espero Chiellini, sfoggia una prestazione degna di nota.

CHIELLINI 7 – Soprattutto per l’incoraggiamento. Il capitano della Juve infatti non vedeva il campo dal primo minuto da diversi mesi e oggi ha dimostrato di essere ancora in condizione. Gli facciamo un grande augurio di bentornato.

WESLEY 6,5 – Esordio eccellente se consideriamo l’età del ragazzo. Corre e gestisce molto bene la sfera , soprattutto nella prima fase della gara. Profilo interessante e sicuramente da monitorare nei prossimi mesi.

BERNARDESCHI 7 – Sembra essere tornato quello di un tempo. Non ancora brillante come ci ha fatto vedere in passato, ma la strada questa volta può essere quella giusta.

ARTHUR 6,5 – Sta entrando sempre di più nei meccanismi della squadra ed impreziosisce il gioco con i suoi tocchi di classe. Cresce a vista partita dopo partita.

BENTANCUR 6 – Prestazione sufficiente quella dell’uruguaiano che, ad inizio ripresa esce per fare posto a Rabiot. Ordinaria amministrazione in mezzo al campo, il suo lo fa sempre.

PORTANOVA 6 – Non male la prestazione del giovane attaccante bianconero, il quale sul finire del primo tempo trova anche il gol, vedendoselo poi annullare per fuorigioco.

KULUSEVSKI 7,5 – Si conferma nuovamente il migliore in campo. Sblocca subito la situazione trovando la rete dopo appena due minuti di gioco. Poi illumina il campo a suon di giocate, dimostrando di essere un punto fondamentale di questa squadra.

MORATA 7 – Ottimo il rientro in campo dello spagnolo dal primo minuto. Trova la via del gol dopo appena venti minuti di gioco e regala il raddoppio ai bianconeri.

RAFIA 7 – Il giovane talento della Primavera trova la rete al debutto con i grandi. Non poteva chiedere di meglio all'esordio.