Calciomercato, sorpresa CR7: “Rinnovo a vita con la Juventus!”

TORINO – Il futuro di Cristiano Ronaldo è un tema che abbiamo trattato tantissime volte nel recente passato. Già dallo scorso anno, quando le cose non andavano bene sotto la guida Sarri, si parlava di un possibile addio del fenomeno portoghese alla Juventus. Un tema caldo e ricorrente anche post-pandemia. Si è parlato infatti delle possibili difficoltà della Juve a sostenere un contratto monstre come quello di CR7 in tempi così duri dal punto di vista economico. In molti credevano che questa potesse essere l’ultima stagione di Ronaldo con la maglia bianconera, visto che il suo attuale contratto scade nel 2022.

I più ottimisti pensavano al massimo ad una separazione, appunto, al termine del contratto di Cristiano Ronaldo con la Vecchia Signora. Tutte ipotesi verosimili, alle quali però in queste ore se ne è aggiunta una nuova e decisamente sorprendente. Già perché la nuova suggestione è che il numero 7 più forte del mondo possa addirittura decidere di legarsi a vita con la Juventus, rinnovando e dunque terminando la sua lunghissima e gloriosa carriera proprio a Torino con i colori bianconeri addosso. A lanciare questa indiscrezione è stato il noto giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia. Sul proprio sito ufficiale infatti, il giornalista di Sportitalia ha svelato in esclusiva questa possibilità su cui CR7 e la Juve starebbero seriamente ragionando e prendendo in considerazione.

Per Ronaldo, sempre fortemente corteggiato dal ricco Qatar, non sarebbe in realtà una questione di soldi, ma di ambizioni e ambiente. E lui a Torino si troverebbe benissimo. Ovviamente per arrivare a dama servirebbe l’accordo economico tra il campione portoghese e la Juventus, che dovrà per forza di cose essere più basso di quello attuale. Le basi e la volontà comunque ci sarebbero, vedremo se questa clamorosa indiscrezione si concretizzerà veramente nei prossimi mesi. Tornando invece all’attuale mercato in entrata della Juventus, l’obiettivo è chiarissimo: un nuovo centravanti. Ecco perché sulla lista della spesa di Paratici ci sarebbero tanti nomi per il colpo in attacco di gennaio. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<