La Juventus continua a lavorare per ricostruire completamente il proprio reparto offensivo. L’addio ormai definito di Dusan Vlahovic, unito alle incertezze che riguardano altri attaccanti della rosa, costringe infatti la dirigenza bianconera a muoversi su più fronti contemporaneamente. L’obiettivo della società è chiaro: regalare a Luciano Spalletti almeno due nuovi centravanti in vista della prossima stagione.

Il nome che continua a occupare il primo posto nelle preferenze bianconere resta quello di Randal Kolo Muani. Il francese vorrebbe tornare a Torino, ma l’operazione con il Paris Saint-Germain continua a essere complicata soprattutto dal punto di vista economico. Per questo motivo la Juventus continua a valutare profili alternativi.

Gli aggiornamenti di Romano sull’ipotesi Icardi

Nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Mauro, attualmente in Turchia con la maglia del. Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio, che in un video suha fatto il punto della situazione. Qui sotto le sue parole:

“La Juve sta esplorando diverse piste, ma a me ad oggi per quanto riguarda Icardi alla Juventus non risulta nessuna pista. La Juventus non lo sta trattando né ha fatto offerte. Poi Icardi si sta guardando attorno, ha tante possibilità e sarebbe tentato dalla possibilità di tornare in Serie A. Ad oggi la Juve non si è formalmente mossa, la sensazione è che siano altre le squadre che possano muoversi per l’argentino. Per i bianconeri mantengo il nome di Kolo Muani, ci sono contatti anche con Sorloth, ma al momento su Icardi la Juve è fredda”