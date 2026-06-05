La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Pierre Kalulu, che spegne oggi 26 candeline. Leggiamo il messaggio della società:

”Spegne 26 candeline Pierre Kalulu che oggi, venerdì 5 giugno 2026, festeggia il suo secondo compleanno in bianconero: il difensore francese è riuscito in queste stagioni a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all'interno della rosa della Juventus, mostrando duttilità ed efficacia nei vari compiti che gli è stato richiesto di svolgere.

Non solo difesa, ma anche tanta corsa, atletismo e opzioni offensive per garantire un impatto di primissimo livello: Kalulu è il calciatore bianconero ad aver giocato più partite in questa stagione - 49 gare - restando in campo per ben 4.381 minuti.

Una presenza costante e fondamentale, a cui Pierre ha saputo aggiungere anche due gol - contro Pisa e Lazio - e ben sette assist tra Serie A e Champions League.

Un giocatore prezioso sia dentro che fuori dal campo, a cui tutta la famiglia bianconera rinnova oggi auguri affettuosi di buon compleanno!”