La società bianconera augura un buon compleanno a Pierre Kalulu. Il difensore francese festeggia il suo secondo compleanno con la maglia della Juve.

Lorenzo Focolari

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, augura un buon compleanno a Pierre Kalulu, che spegne oggi 26 candeline. Leggiamo il messaggio della società:

Pierre Kalulu, Juventus

Spegne 26 candeline Pierre Kalulu che oggi, venerdì 5 giugno 2026, festeggia il suo secondo compleanno in bianconero: il difensore francese è riuscito in queste stagioni a ritagliarsi un ruolo sempre più importante all'interno della rosa della Juventus, mostrando duttilità ed efficacia nei vari compiti che gli è stato richiesto di svolgere.

Non solo difesa, ma anche tanta corsa, atletismo e opzioni offensive per garantire un impatto di primissimo livello: Kalulu è il calciatore bianconero ad aver giocato più partite in questa stagione - 49 gare - restando in campo per ben 4.381 minuti.

Una presenza costante e fondamentale, a cui Pierre ha saputo aggiungere anche due gol - contro Pisa e Lazio - e ben sette assist tra Serie A e Champions League.

Un giocatore prezioso sia dentro che fuori dal campo, a cui tutta la famiglia bianconera rinnova oggi auguri affettuosi di buon compleanno!”

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