La Juventus pensa al futuro e continua a blindare i propri gioiellini. Nelle scorse ore, è arrivata infatti l’ufficialità del prolungamento di contratto da parte di Josue Grelaud. Il classe 2007, reduce da un’ottima stagione con la formazione dell’Under 20, si prepara ora per il grande salto: difatti dalla prossima annata farà il debutto Next Gen.

Il comunicato del club

“Josue Grelaud ha rinnovato il suo accordo con la Juventus: è ufficiale, infatti, il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028. Una crescita costante, culminata in un’ultima stagione da punto di riferimento per l’Under 20. Il classe 2007, a Torino dall’estate 2023, ha recitato un ruolo di primo piano nell’annata 2025/2026, collezionando 36 presenze tra tutte le competizioni e offrendo il proprio contributo anche in fase realizzativa con 2 gol e 3 assist a referto. Abilità fisiche e tecniche che Grelaud è pronto a mettere in mostra anche nella prossima stagione con la maglia della Next Gen. Complimenti Josue!”.