Trent’anni di meteore Juve: 15 foto-15 quiz, sai prendere 30 (e lode)?

Tornano i quiz firmati Gazzanet. Proveremo a tenervi compagnia per tutta l’estate. Tra una notizia di mercato e un calciatore paparazzato, trovate spazio per mettere alla prova la vostra memoria e la vostra conoscenza di calcio. Iniziamo con un classico: le meteore

IL QUIZ

Rieccoci con un nuovo quiz: questa volta vi vogliamo portare a giocare coi vostri sentimenti, a sfidare le vostre emozioni di tifosi.

Durante l’estate vi accompagneremo con prove ogni settimana più difficili. Prima dell’inizio del campionato 2016-2017 saprete oltre ogni ragionevole dubbio se potrete definirvi calciofili incalliti, esperti di pallone, tifosi, semplici appassionati o ignoranti del settore…

Iniziamo con un tema classico e che nel corso delle ultime settimane ha riscontrato grosso successo, quello delle meteore. Mitiche figure (anzi, figurine) arrivate per spaccare il mondo e finite ben presto nel dimenticatoio. Ma in questi cinque giorni le faremo tornare a galla, per sorridere e ripensare alle (poche, pochissime) perle che ci hanno regalato.

Quindici meteore che hanno illuso e spesso deluso le aspettative di milioni di tifosi. Accanto ad ogni scheda con un volto (poco) noto da indovinare, troverete anche un altro quiz, a risposta multipla, tanto per rendere il tutto ancora più complicato.

Buon divertimento e – solita avvertenza – evitate di sbirciare subito l’ultima scheda: mettetevi alla prova!

VIKINGO

[poll id=”1051″]

FORMICA ATOMICA

[poll id=”1055″]

ELLY

[poll id=”1059″]

JUANPI

[poll id=”1061″]

GARDEL DE LA ROMAREDA

[poll id=”1063″]

GIOBBE

[poll id=”1065″]

BABY BATISTUTA

[poll id=”1067″]

LAVATRICE

[poll id=”1069″]

LO ZAR

[poll id=”1071″]

SANDOKAN

[poll id=”1073″]

CROAZIA EXPRESS

[poll id=”1077″]

DEDE’

[poll id=”1079″]

PELLE

[poll id=”1081″]

BONNY

[poll id=”1083″]

RONALD-O

[poll id=”1085″]

RISULTATI

METEORE