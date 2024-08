SOCIAL – Morata, un taglio netto! La firma è di Sergio Ramos

Su instagram e twitter il difensore del Real Madrid mostra la sua "opera", vittima il centravanti della Juve che ha deciso di radersi a zero in vista di Euro2016

Ha deciso di darci un taglio Alvaro Morata! Via i pensieri e tutte le questioni extra campo, adesso si pensa solo alla Spagna e all’Europeo in terra francese.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/BGb9_fOC9Zr/?taken-by=sr4oficial”]

Quest’oggi sui social network insieme a Sergio Ramos ha voluto far vedere il suo nuovo look, realizzato proprio dal difensore del Real Madrid che, finita la carriera da calciatore, potrebbe tranquillamente trovare una sistemazione come parrucchiere in Spagna. Ecco il risultato finale postato da Sergio Ramos: VAI ALLA FOTO

Ecco come si presenterà Alvaro Morata a Euro2016. Vi convince? Intanto il bomber spagnolo fa sognare i tifosi della Juve in conferenza stampa: CONTINUA A LEGGERE