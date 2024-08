Juve-Real, che differenza in difesa: 14 gol subiti in più dai blancos

Nonostante sia il miglior attacco della Champions, la squadra di Zidane ha mostrato diverse lacune in fase difensiva.

ATTACCO TERRIBILE

La finale di Champions League di Cardiff vedrà in campo due filosofie di gioco completamente diverse. Da una parte i fuoriclasse e la forza offensiva del Real Madrid, guidato da un inarrestabile Cristiano Ronaldo, dall'altra la solidità difensiva bianconera basata sulla classe di Gigi Buffon. L'idea di calcio delle due squadre è evidenziata anche dai numeri che le Juve e Real hanno totalizzato in questa Champions, a cominciare dall'attacco: il Real Madrid ha una media realizzativa di 2.67 gol a partita (32 totali), quasi una rete in più ogni 90 minuti rispetto alla Juve (21 gol totali, 1.75 a partita). Ma la vera differenza la Juve la fa in difesa:

1. Borussia Dortmund 2.8 gol a partita (28 reti)

2. Bayern Monaco 2.7 gol a partita (27 reti)

3, Real Madrid 2.67 gol a partita (32 reti)

4. Barcellona 2.6 gol a partita (26 reti)

5. Arsenal 2.5 gol a partita (20 reti)

9. Juventus 1.75 gol a partita (21 reti)

DIFESA BUNKER

Una difesa da record ha portato la Juve di Max Allegri a Cardiff, mentre il Real ha palesato diverse incertezze. Nonostante il gol subito da Mbappé allo Stadium i numeri della Juventus sono strabilianti, con appena tre reti subite in dodici partite di Champions League (un gol ogni 360 minuti). Il Real di Zidane invece ha mostrato qualche lacuna anche contro l'Atletico e ha subito ben quattordici reti in più rispetto alla Juve (17 totali, 1.42 a partita). Il risultato finale? Un equilibrio assoluto, o quasi:

1. Juventus 0.25 gol subiti a partita (3 reti)

2. Copenaghen 0.33 gol subiti a partita (2 reti)

3. Lione 0.5 gol subiti a partita (3 reti)

4. Atletico Madrid 0.75 gol subiti a partita (9 reti)

5. Siviglia 0.75 gol subiti a partita (6 reti)

14. Real Madrid 1.42 gol subiti a partita (17 reti)

EQUILIBRIO

Andando ad analizzare invece il dato della differenza reti c’è molto più equilibrio, anche se è la Juve di Massimiliano Allegri a comandare in Europa. Il bilancio complessivo per i bianconeri è di +18, con il Real che nonostante il suo attacco stellare si trova in seconda posizione con una differenza reti di +15. Ci sarà dunque grande equilibrio e tanto spettacolo a Cardiff, ma la Juve avrà dalla sua una difesa di ferro che ha già fermato il tridente delle meraviglie del Barcellona.

1. Juventus +18

2. Real Madrid +15

3. Barcellona +14

4. Bayern Monaco +13

5. Borussia Dortmund +12