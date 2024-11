Juve da dieci e lode: record di vittorie in Europa, ma le altre..

I bianconeri hanno ottenuto dieci vittorie in campionato, nessuno nei cinque massimi campionati come la squadra di Allegri

VINCERE

“Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta” questo lo slogan che porta avanti la Juve ormai da una vita, e così è anche quest’anno. Manca il gioco forse, ma non mancano le vittorie. E in Europa, nonostante gli squadroni che ci sono tra Spagna, Inghilterra e Germania, nessuno è ai livelli dei bianconeri: CONTINUA A LEGGERE

LA BIG

Dopo aver vinto la Champions lo scorso anno, il Real Madrid di Zinedine Zidane è partito abbastanza forte con otto vittorie e il primato in Liga, a scapito del Barca: CONTINUA A LEGGERE

LA SUPERBIG

Ha un titolo spagnolo da difendere il Barca e sta facendo di tutto per tenerlo a Barcellona, anche per la squadra di Luis Enrique otto vittorie in campionato, ma due sconfitte in più rispetto all’imbattuto Real: CONTINUA A LEGGERE

CONTROLLO BRITISH

Ci si aspettava il City di Guardiola, forse lo United di Mou, ma a comandare con otto vittorie in questo inizio di stagione sono Liverpool e Chelsea, con Klopp e Conte che se la godono: CONTINUA A LEGGERE

I DOMINATORI

Lo sono state per anni in Francia e Germania, ma quest’anno PSG e Bayern non sono partite al meglio. I parigini hanno ottenuto otto vittorie e sono addirittura terzi in classifica, mentre i bavaresi con sette vittorie condividono il primato con la più grande sorpresa di questo inizio di stagione: CONTINUA A LEGGERE

IL NUOVO

Da neopromossa a capolista in Bundesliga, la storia del Red Bull Lipsia è da favola. La squadra sponsorizzata dal colosso austriaco ha ottenuto sette vittorie in Bundesliga e condivide il primato con il gigante Bayern: CONTINUA A LEGGERE

LA STORIA

Va a caccia della storia il Nizza, capolista in Ligue 1 con ben nove vittorie davanti al Monaco e al Paris Saint Germain, guidato da Mario Balotelli: CONTINUA A LEGGERE

LA SORPRESA

Il Milan di Montella di sicuro sta stupendo in Italia, le otto vittorie ottenute dai rossoneri danno credito all’ex allenatore della Fiorentina, il successo con la Juve a San Siro è l’emblema del suo lavoro: CONTINUA A LEGGERE

LA DELUSIONE

Mese di ottobre disastroso per il Borussia Dortmund, crollato con a meno sei dal Bayern con tre pareggi e una sconfitta, ottenendo solo cinque vittorie in questo inizio di stagione: CONTINUA A LEGGERE

LA CRISI

Sole cinque vittorie e un esonero, quello di Frank De Boer, apparso inevitabile. Nonostante il successo con la Juve, l’Inter è in evidente crisi e starà a Stefano Pioli ritirare su le sorti dei nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE

È FINITO?

Se lo chiedono in molti in Inghilterra, ma è finito il periodo storico pro José Mourinho? Il suo Manchester United è partito molto male, con sole sei vittorie in questo inizio di stagione e sesto posto in Premier League: CONTINUA A LEGGERE

JUVE DA RECORD

“Il bel gioco arriverà dopo, l’importante adesso è vincere”. Questo lo slogan di Massimiliano Allegri, e così è stato fino ad oggi. La Juve infatti è l’unica squadra in Europa a vincere 10 partite fino ad oggi in campionato, manifestando una superiorità evidente quasi in ogni partita. Poco contano le due sconfitte subite a San Siro, la Juve “brutta ma vincente” ha già fatto record.