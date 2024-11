Dominio Juve e ben quattro italiani: la top 10 dei più pagati in Serie A

Tra i primi 10 giocatori con lo stipendio più alto in Serie A ci sono 6 bianconeri

DECIMO POSTO

Uno dei discorsi più caldi in Italia riguarda gli stipendi e la differenza, a tratti abissale, tra le big del calcio europeo e le migliori squadre della Serie A. La Juventus, negli ultimi anni, è l'unica squadra che è riuscita ad avvicinarsi alle cifre spese dalle grandi squadre europee, ampliando il gap rispetto alle dirette rivali in Italia. A confermare questo gap è la classifica dei primi dieci giocatori più pagati in Serie A, dove la Juve ha ben sei elementi nella top 10. E al decimo posto troviamo subito un bianconero, con l'ex Real Madrid Sami Khedira che guadagna otto milioni lordi all'anno.

NONO POSTO

Subito dopo Sami Khedira, c'è il suo compagno di reparto Claudio Marchisio con 8,2 milioni lordi a stagione.

OTTAVO POSTO

Il primo "intruso" nel dominio bianconero è il capitano del Napoli Marek Hamsik, avversario della Juve domenica sera al San Paolo, con un contratto da 8,6 milioni lordi a stagione.

SETTIMO POSTO

Al settimo posto il terzo centrocampista della Juventus, uno dei colpi clamorosi della scorsa estate, a pari merito con Marek Hamsik c'è Miralem Pjanic, anche lui con 8,6 milioni lordi all'anno.

SESTO POSTO

Il primo attaccante della top 10 è Edin Dzeko, centravanti della Roma, con 8,7 milioni lordi l'anno.

QUINTO POSTO

Si inserisce nella top 10 grazie al recente rinnovo contrattuale Leonardo Bonucci, unico difensore presente nella classifica, con 8,8 milioni lordi guadagnati a stagione.

QUARTO POSTO

Ai piedi del podio il bomber dell'Inter Mauro Icardi, spesso giustiziere della Juventus, che a pari di Leonardo Bonucci guadagna 8,8 milioni di euro lordi all'anno.

TERZO POSTO

Al terzo posto la leggenda della Juve e del calcio italiano Gigi Buffon, che a 38 anni è ancora il numero uno in Italia tra i portieri e per questo guadagna 9 milioni lordi a stagione.

SECONDO POSTO

In scadenza di contratto al termine della stagione, ma ancora grande protagonista con la maglia della Roma è Daniele De Rossi, che occupa il secondo posto con i suoi 12,5 milioni lordi all'anno.

PRIMO POSTO

Al primo posto l’uomo più pagato, a livello di trasferimento, della storia della Serie A. Gonzalo Higuain, che sarà assoluto protagonista domenica al San Paolo, guadagna alla Juventus 15,5 milioni di euro lordi a stagione.