Dai problemi con Chiellini all’ultimo caso Bonucci: quante polemiche con Conte CT

Da quando l'ex allenatore della Juventus è passato in Nazionale ci sono stati diversi "casi" controversi tra la società bianconera e la Federazione

POLEMICHE

[fncvideo id=”153017″]

Il biennio di Antonio Conte come Commissario Tecnico della Nazionale verrà ricordato come uno dei periodi con più polemiche tra Nazionale e Juventus. Dai primi problemi avuti con Chiellini fino all’ultimo “screzio” per Bonucci, passando per gli stage e l’infortunio di Marchisio, sono tanti i casi che hanno portato a tante polemiche. Li ripercorriamo in stretto ordine cronologico: CONTINUA A LEGGERE

CHIELLINI

Edema al soleo sinistro, nel settembre 2014 Chiellini era indisponibile per la sfida a Oslo con la Norvegia. La Nazionale, di comune accordo con Conte, decise di tenere Chiellini a Coverciano per rimanere nel gruppo, salvo poi liberarlo per tornare alla Juve il giorno dopo in seguito alla richiesta dei bianconeri. Buffon parlò di “nottata che ha portato consiglio”, mentre per Lele Oriali fu “un peccato, visto che Chiellini era molto dispiaciuto” piccata la risposta della Juve: “Dichiarazioni allusive: è infortunato, serve il buon senso”. >>>VAI ALLA PROSSIMA POLEMICA

ALLEGRI-CONTE

L’attacco di Conte nel novembre del 2014: “Sembra che non si vogliano mandare giocatori in Nazionale, l’Italia deve avere la priorità su tutto”. Puntuale la risposta di Allegri pochi giorni dopo nella conferenza stampa antecedente alla sfida contro la Lazio: “Sono contento che i miei giocatori vadano in Nazionale. Fare polemiche a distanza, però, non serve a niente. Dovremmo ritrovarci col CT a Coverciano per cercare di confrontarci e migliorarci in vista futura. Questo credo sia uno spunto di partenza.” >>>VAI ALLA PROSSIMA POLEMICA

STAGE

A metà dicembre del 2014 c’è stato il tanto richiesto confronto tra Antonio Conte e gli allenatori della Serie A, Max Allegri ha fatto chiarezza sul discorso degli stage pochi giorni dopo: “Quanto agli stage, le date Fifa vanno rispettate, anche perché i giocatori non sono miei ma sono della Juventus. E’ un discorso che andrebbe fatto tra la Federcalcio e le società. Io, comunque, sono contento se i miei calciatori vanno in Nazionale e fanno bene”. Non è mai stato trovato un accordo tra Federcalcio e società, gli stage tanto richiesti da Antonio Conte non sono mai stati organizzati. >>>VAI ALLA PROSSIMA POLEMICA

MARCHISIO

Problema al ginocchio per Marchisio nel marzo del 2015 in allenamento a Coverciano e via con l’ennesima polemica, che questa volta coinvolge addirittura John Elkann. “Claudio è un ottimo giocatore. Bisogna capire come mai in Nazionale li fanno lavorare così tanto” l’attacco di Elkann, “Non mi aveva mai fatto questi rilievi, quando allenavo la Juve. Ma io vivo sempre nella polemica” la risposta di Conte. L’ultima parola però spettò ancora a Elkann: “Conte a Torino allenava, in Nazionale fa il selezionatore. Sono due lavori diversi. Dopodiché se uno vuole passare come il selezionatore con maggiori infortuni…” >>>VAI ALLA PROSSIMA POLEMICA

BONUCCI

Inserito nella lista dei 28 convocati per lo stage pre-Europeo data la squalifica in finale di Coppa Italia, Leonardo Bonucci non partirà comunque per Coverciano. La Juventus non ha intenzione di liberarlo, visto che lo stage non è inserito nel calendario ufficiale della Fifa e i bianconeri sono ancora impegnati in una competizione ufficiale. E’ l’ennesima dimostrazione di come il rapporto tra Juventus e Nazionale in questo biennio di Antonio Conte sia stato tutt’altro che idilliaco. Intanto la Juve pensa al mercato: CONTINUA A LEGGERE