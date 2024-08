Curiosità, 6 clausole assurde del calcio moderno per giocatori e allenatori

Tante volte si sente parlare di clausole, bonus e opzioni aggiuntive inserite nelle trattative tra club, andiamo a vedere quelle più assurde

INSULTI ALL’ALLENATORE

[fncvideo id=174813]

Clausole, bonus, opzioni per future operazioni. Si sente parlare sempre di più tutto questo nelle varie trattative che caratterizzano il calciomercato degli ultimi anni. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più assurde, partendo da quella del difensore brasiliano del Psg Thiago Silva. L’ex Milan percepisce 492 mila euro in più all’anno se per l’intera stagione non insulta il suo allenatore. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

MAI PIù DI 20 MINUTI

Il secondo caso riguarda l’ala dell’Arsenal Chamberlain. I gunners infatti, avrebbero dovuto sborsare ben 14 mila euro da versare al Southampton, ogni volta che il giocatore avesse giocato più di 20 minuti in una singola gara. Per questo spesso Wenger lo fece entrare dopo il 70esimo. Peccato però che non avesse fatto i conti con i minuti di recupero. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

OGNI PRE-ASSIST

Nel campionato della MLS, ogni giocatore che compie il penultimo passaggio prima del goal, riceve un bonus. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

RICOMPENSA AI COMPAGNI

Ai giocatori del Lille, vennero regalati 10 mila euro a testa dopo che Hazard aveva lasciato la squadra per passare al Chelsea. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

RIVALITà CITTADINE

Nel campionato 92/93, Udo lattek, allenatore del Borussia Dortmund, avrebbe dovuto ricevere un milione e mezzo di marchi nel caso in cui fosse arrivato in campionato prima dei cugini dello Schalke. Il tecnico stava riuscendo nell’impresa, ma fu poi esonerato proprio per questo motivo. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE…

UNA CASA ALL’ANNO

Il Bielefeld per far firmare Giuseppe Reina, aveva promesso al giocatore una casa alla fine di ogni stagione.