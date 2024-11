Belotti meglio di Cavani, Higuain a un passo da Leo: la top 10 dei marcatori nel 2016

Al comando non ci sono né Messi né CR7

di Cristiano Passa

10° POSTO

A poco più di un mese dal termine del 2016 si accende la corsa a capocannoniere dell’anno solare nei cinque maggiori campionati europei. C’è anche la Serie A nella top 10 dei marcatori del 2016, con Belotti che colora di azzurro la classifica e il solito Higuain nell’élite di cannonieri. Partiamo però dal decimo posto, dove si trova l’ormai ex obiettivo della Juventus Edinson Cavani con 20 gol con la maglia del PSG nell’anno solare. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

9° POSTO

Al nono posto c’è l’azzurro, c’è l’Italia con il gallo Belotti, a quota 21 gol con la maglia del Torino in Serie A. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

8° POSTO

Subito dopo Belotti all’ottavo posto Robert Lewandowski con 22 gol messi a segno con la maglia del Bayern Monaco in Germania. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

7° POSTO

Sergio Agüero nel 2016 ha messo a segno 25 gol con la maglia del Manchester City in Premier, uomo più prolifico d’Inghilterra. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

6° POSTO

Come Agüero, ma con una miglior media gol (uno ogni 95′), Alexandre Lacazette è a quota 25 gol nell’anno solare 2016 con la maglia dell’Olympique Lione. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

5° POSTO

Al quinto posto troviamo Gonzalo Higuain, con i suoi 27 gol in Serie A (7 con la maglia della Juventus) nell’anno solare 2016. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

4° POSTO

Un solo gol in più rispetto a Higuain per Lionel Messi, 28 reti con la maglia del Barca, sorprendentemente non nella top 3. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

3° POSTO

Terzo gradino del podio per Zlatan Ibrahimovic con i suoi 29 gol messi a segno nel 2016 (23 con il PSG in cinque mesi e 6 con il Manchester United). >>>VAI AL PROSSIMO<<<

2° POSTO

La tripletta nel derby di sabato regala a Cristiano Ronaldo il secondo posto, 29 le reti messe a segno da CR7 con il Real Madrid. Il portoghese è davanti a Ibra nonostante abbia segnato gli stessi gol con la stessa identica media gol (uno ogni 83 minuti). La differenza? I nove minuti giocati in più da Ibra rispetto a CR7. Dettagli.. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

1° POSTO

In testa al momento c’è Luis Suarez, scarpa d’oro della passata stagione con 33 gol nell’anno solare 2016 (addirittura 25 nel finale della passata stagione e 8 nei primi tre mesi del 2016/17)