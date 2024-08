Allo Stadium va in onda il tango in HD, ma alcuni big “steccano”: le pagelle di Juve-Napoli

I voti della sfida di stasera

NETO

VOTO 6

Non può nulla sul gol del vantaggio di Callejon, para con sicurezza un paio di conclusioni non pericolosissime nel primo tempo dei partenopei.

BARZAGLI

VOTO 6

Tiene bene Insigne per 36 minuti, gli lascia un centimetro nell’occasione del gol di Callejon e il numero 24 azzurro mette la palla sul piede dello spagnolo.

BONUCCI

VOTO 6.5

Bene in copertura su Milik, fa quasi da regista nel primo tempo vista la poca ispirazione di Miralem Pjanic questa sera e prova a cercare la profondità, ma senza successo. Controlla benissimo anche Mertens nella mezz’ora che gioca al posto di Milik, il pilastro della difesa bianconera.

CHIELLINI

VOTO 6

Bello il cross per Mandzukic nella miglior occasione del primo tempo, ma soffre troppo sia i tagli di Callejon che l’irruenza di Rog, che in un paio di volte lo sovrasta fisicamente. Decisamente meglio nel secondo tempo, anche lui ormai abituato ai meccanismi della linea a quattro.

LICHTSTEINER

VOTO 5

Tanta confusione e nervosismo, spinge poco sulla fascia destra e si divora il gol del pareggio tirando addosso a Reina dopo la respinta del portiere partenopeo sul destro di Mandzukic.

PJANIC

VOTO 5.5

Perde molti palloni nel primo tempo, evidentemente nervoso e poco lucido, fa grande fatica contro il dinamismo di Rog e Hamsik. Nella ripresa sale di ritmo e di qualità, con gli automatismi del 4-2-3-1 che hanno aiutato il bosniaco a salire di livello.

KHEDIRA

VOTO 6

Meno in sofferenza rispetto a Pjanic, ma anche lui viene sovrastato dalla fame e dall’euforia del centrocampo partenopeo, anche se è meno impreciso del bosniaco. Nella ripresa cresce la Juve ma lui si vede poco, fino al 75′ quando si ritrova in area a calciare verso la porta di Reina, salvato miracolosamente da un compagno.

ASAMOAH

VOTO 5.5

Non male la sua prova, ma pesa enormemente la dormita sul taglio di Callejon che apre la strada allo spagnolo, che mette a segno un gol che potrebbe risultare pesantissimo in ottica doppio confronto. Nella ripresa sale la Juve e i tre gol cancellano relativamente l’errore del ghanese.

DYBALA

VOTO 7

Quasi mai nel vivo del gioco bianconero nel primo tempo, la Joya non riesce ad essere quasi mai pericoloso con Diawara che è sempre pronto a chiudere qualsiasi via di passaggio per l’argentino. Torna il 4-2-fantasia ad inizio ripresa e subito cambia la partita procurandosi il calcio di rigore e trasformandolo dopo soli due minuti.

MANDZUKIC

VOTO 6.5

È il più pericoloso degli avanti bianconeri, ma non riesce a battere Reina prima di testa poi al volo col destro, in entrambi i casi vince il portiere spagnolo. Furbo e intelligente nel battere la rimessa laterale da cui parte l’azione del rigore subito e trasformato da Dybala. Nella ripresa crescono i compagni, ma lui continua a lavorare alla grande anche in fase difensiva.

HIGUAIN

VOTO 6.5

Parliamoci chiaro, è una delle sue peggiori prestazioni stagionali. Ma, riparliamoci chiaro, segna sempre! Probabilmente il peggiore in campo fino al 64′, poi mette la firma come fatto in campionato al 2-1. E tutto il resto è noia.

CUADRADO

VOTO 7

Entra e, ancora una volta, cambia la partita. La Juve ritrova i suoi meccanismi e il colombiano incide in maniera decisiva. Si procura il rigore del 3-1 trasformato da Dybala. Ottimo anche in fase di copertura, è ormai imprescindibile in questa Juve.

ALEX SANDRO s.v.

PJACA s.v.

ALLEGRI

VOTO 6

La Juve vince 3-1 e mette una seria ipoteca sulla finale di Coppa Italia di Roma. Ok il turnover, ma il cambio di modulo e la rinuncia a Cuadrado non convincono, nella ripresa la Juve domina tornando al 4-2-fantasia.