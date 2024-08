400 volte Chiello: i momenti più belli in maglia bianconera

Ieri pomeriggio contro la Sampdoria Giorgio Chiellini ha festeggiato con il gol del 4-0 la sua quattrocentesima partita con la Juventus

400 VOLTE

Giorgio Chiellini ieri pomeriggio contro la Sampdoria ha festeggiato la sua 400esima presenza con la maglia della Juventus. Sono passati 11 anni dal suo esordio in maglia bianconera e il numero 3 è ancora tra i protagonisti della Juve e lo sarà in finale in Coppa Italia sabato contro il Milan. Dall'anno in Serie B ai cinque scudetti consecutivi, passando per il ritorno in Champions con Ranieri e i due deludenti settimi posti prima dell'arrivo di Antonio Conte. Andiamo a rivivere i periodi più importanti dell'avventura di Chiellini in bianconero:

ESORDIO

L'esordio in Serie A contro il Messina il 15 ottobre del 2005 (1-0 Del Piero)

PRIMO GOL

Gol decisivo a Cagliari il 2 settembre del 2007 (2-3)

SCUDETTO

Il primo Scudetto della carriera, nell'ultima di Alex Del Piero.

300 JUVE

Il 5 gennaio del 2014 nel big match contro la Roma Chiellini festeggia le 300 in maglia bianconera.

LA FESTA

Il gol di ieri pomeriggio contro la Samp nel giorno della 400esima con la Juve.