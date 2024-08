-3 al derby: dalle frasi di Agnelli agli striscioni, tutti gli sfottò a tinte bianconere

I 5 SFOTTÒ Il derby di Torino è, ovviamente, anche questo. Tra tifosi bianconeri e granata spesso si è degenerato (evocare le tragedie di Superga e dell’Heysel è a dir poco vergognoso) ma tra parole, striscioni e gesti non sono mancati gli sfottò divertenti sotto la Mole. In attesa di vedere cosa inventeranno i tifosi

I 5 SFOTTÒ

Il derby di Torino è, ovviamente, anche questo. Tra tifosi bianconeri e granata spesso si è degenerato (evocare le tragedie di Superga e dell'Heysel è a dir poco vergognoso) ma tra parole, striscioni e gesti non sono mancati gli sfottò divertenti sotto la Mole. In attesa di vedere cosa inventeranno i tifosi di Juve e Toro in vista di domenica, rivediamo i migliori sfottò della storia del derby:

IL PRES.

La rivalità del derby coinvolge tutti, ma proprio tutti, compreso anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Prima della sfida con il Torino del 2014, il numero uno bianconero ha "stuzzicato" i tifosi granata: «La Juventus gioca sempre per vincere e poi il Torino non vince la stracittadina e neppure segna da 15 anni»

SERIE B

"La vostra B sarà il nostro 23° scudetto", curva Filadelfia verso quella Maratona: campionato 1988-1989, la Juventus in quella stagione chiuse al quarto posto in Serie A, accedendo poi in Coppa Uefa. Dall'altra parte di Torino invece i granata arrivarono al quindicesimo posto e retrocedettero con Pescara, Pisa e Como con l'Inter invece che si portò a casa lo scudetto.

TORO FURIOSO

Forse lo sfottò che hanno accusato maggiormente i granata, l'esultanza di Enzo Maresca ha fatto infuriare tifosi e giocatori del Toro nel 2002. Pareggio a un minuto dalla fine ed esultanza in stile "Toro" (fatta da Ferrante nella stessa partita). La Juve recentemente ha agitato ulteriormente le acque, facendo tornare alla mente dei granata proprio quell'episodio. Per fare gli auguri all'ex Maresca il giorno del suo compleanno, la Juve ha voluto utilizzare proprio la foto della famosa esultanza nel derby. Di certo non un caso…

DOMINATORI

Diversi gli striscioni apparsi allo Stadio Olimpico negli ultimi anni, più o meno coloriti. Eccone uno davvero degno di nota dei tifosi juventini: "Dominare in Italia, prendersi la città…I vostri sogni la nostra realtà". Quel derby del 2013 fu vinto dalla Juventus sul campo del Toro per 2-0 con reti di Vidal e Marchisio.

SERENA

Stadio Comunale di Torino: gli ultrà della Juventus espongono questo striscione in vista della gara contro i rivali di sempre. Curva Filadelfia, stagione 1985-1986: Lo striscione?

“Ore 15: Maratona Tempesta Filadelfia Serena”: si gioca come in basso con il nome di Aldo Serena, ex attaccante tra gli altri del Toro e finito alla Juventus. Nel derby di andata segnò il goal dell’ex ed al ritorno i tifosi bianconeri giocarono su questo fatto.