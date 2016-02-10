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TRASFERIMENTI - La sfida è sul mercato.  Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, ci sarà una vera e propria sfida sul mercato tra azzurri e bianconeri. Juve e Napoli duellano su tutti i piani. Marotta, infatti, avrebbe messo nel mirino tre giocatori sui quali De Laurentiis ha messo gli occhi da tempo. Klaassen e Kramer sono due giocatori che spesso sono stati accostati al Napoli in estate e sui quali anche la Juventus ha messo gli occhi. Il terzo nome è quello di Bazoer, 19enne centrocampista di contenimento che interessa entrambe le società.

Ajax Amsterdam v Jablonec - UEFA Europa League: Play Off Round 1st Leg

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