Calciomercato Juventus / Scambio con una big inglese: Max felicissimo!

Parte il conto alla rovescia. La Juventus ha 10 giorni per completare la rosa a disposizione di Allegri. E' vero che spesso nelle ultime ore di mercato vengono messi a segno i colpi più pesanti, ma la Vecchia Signora deve fare in fretta per non rischiare di rimanere con un pugno di mosche alla fine.

Il tecnico juventino ha chiarito alla società quali sono le priorità in questo momento. Rinforzi a centrocampo e in attacco. La Juve attuale è forte, ma incompleta. Peccato che siano sorte difficoltà che nessuno in dirigenza si aspettava. Ecco perché non stupisce che Cherubini stia studiando nuove formule per accontentare Allegri. In particolare in queste ore si starebbe parlando di uno scambio con una big della Premier<<<